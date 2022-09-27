Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusları engellemek için çit inşa edilmesi isteniyor - Son Dakika
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Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusları engellemek için çit inşa edilmesi isteniyor

27.09.2022 12:22
Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusları engellemek için çit inşa edilmesi isteniyor

Finlandiya Sınır Muhafızları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusları engellemek için çit inşa edilmesini istiyor.

Finlandiya Sınır Muhafızları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusları engellemek için çit inşa edilmesini istiyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Finlandiya Sınır Muhafızlarınca sunulan raporda, "güvenlik ortamında görülen değişiklikler" nedeniyle Rusya-Finlandiya sınırına fiziksel bir bariyer inşa edilmesi önerildi.

Raporda, çitler ile Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası savaştan kaçan Rusların ülkeye girişinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Finlandiya Sınır Muhafız Şefi Pasi Kostamovaara, çitlerin Finlandiya'nın doğu sınırında 130 ila 260 kilometrelik bir alanı kapsayacağını ifade etti.

Kostamovaara, çitlerin inşa sürecinin 2 ya da 3 yıl süreceğini kaydetti.

Geçişlerde artış görüldüğü kaydedilmişti

Finlandiya sınır muhafaza makamları, Rusya'da kısmi seferberlik ilanından sonra Finlandiya'ya geçişlerde artış görüldüğünü bildirmişti.

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından bazı Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmaya çalıştığı belirtilmiş, yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep nedeniyle Rusya'dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye biletlerin tükendiği bildirilmişti.

Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finlandiya'ya geçmek isteyen Rusları engellemek için çit inşa edilmesi isteniyor - Son Dakika

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