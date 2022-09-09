Finlandiya Türkiye'nin iadelere ilişkin talebini reddetti - Son Dakika
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Finlandiya Türkiye'nin iadelere ilişkin talebini reddetti

09.09.2022 11:53
Finlandiya Türkiye'nin iadelere ilişkin talebini reddetti

NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği ancak reddedilen dosyaların yeniden gözden geçirilmeyeceğini açıkladı.

NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği ancak reddedilen dosyaların yeniden gözden geçirilmeyeceğini açıkladı.Finlandiya Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin iade edilmesini istediği ancak reddedilen başvurularına dair yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık Türkiye'nin iadesini istediği ancak Finlandiya'nın reddettiği dosyaların yeniden gözden geçirilmesini reddetti. Bakanlık Sözcüsü Sonja Varpasuo yaptığı açıklamada, Ankara'nın, iadenin reddedildiği altı dosyanın yeniden incelenerek karara bağlanmasını talep ettiğini belirterek, "Kararlar nihai. Türkiye'ye bu vakaların yeniden değerlendirilemeyeceği bildirildi" dedi.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya üye olmak istediklerini açıklamış, Türkiye bu üyeliği onaylamak için İsveç ve Finlandiya'daki PKK ve Gülen yapılanması üyesi olmakla suçlanan 33 ismin iade edilmesini talep etmişti. Daha sonra Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Haziran sonunda üçlü muhtıra imzalanmış ve Türkiye bu ülkelerin NATO'ya katılımına yönelik vetosunu kaldıracağını duyurmuş, ancak bu ülkelerin NATO'ya kabul edilmesini bu kişileri Türkiye'ye iade etme koşuluna bağlamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsveç'in şimdiye dek sadece bir kişiyi iade ettiğini, bu kişinin de dolandırıcılık suçundan arandığını belirtmişti. Bakan Bozdağ, Finlandiya'nın ise terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade etmediğini ifade etmişti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için İttifak üyelerinin istisnasız tamamının buna onay vermesi gerekiyor.

AFP/ HT,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Finlandiya, Türkiye, Ankara, İsveç, Güncel, Son Dakika

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