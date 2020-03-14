Ulusal Sağlık Enstitüsü (THL) yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 48 yeni vak'anın artmasıyla, Finlandiya genelinde Korona virüslü hasta sayısı 210 oldu.



Ulusal Sağlık Enstitüsünün (THL) Genel Direktörü Markku Tervahauta, "Şu anda virüs ile mücadele önceliğimiz, hastalığı tamamıyla durdurmaktan ziyade, bir dizi önlemlerle daha fazla yayılmasını önlemek. Son vak'alarla beraber ülke olarak genel bir salgın ile karşı karşıyayız. Özellikle çoğu hafif olmak üzere nüfusun yüzde 35'inin Korona virüsten etkilenmesini bekliyoruz. Hasta olduğunu düşünen ve hafif belirtiler gösteren hastaların işe ve okula gitmemelerini ve 14 gün boyunca toplumdan uzak bir şekilde evde kendilerini karantinaya almalarını tavsiye ediyorum" dedi.



Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, korona virüs ile ilgili, "Bu ülkemiz için daha önce görülmemiş bir deneyim, hepimizin yaşam alışkanlıklarında ve düşünme biçiminde değişikliklere neden olacak. Kişi, aile ve toplum olarak birbirimize destek olarak üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.



Korona virüs vak'a sayısının artması ve yetkililerin yaptığı yapılan son açıklamalar, halk arasında büyük endişe oluşturarak, marketlerde uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu. Özellikle gıda ve temizlik raflarının boşaldığı görüldü. - HELSİNKİ