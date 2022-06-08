Finlandiya ve İsveç Askeri Ev Sahipliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya ve İsveç Askeri Ev Sahipliği Anlaşması İmzaladı

08.06.2022 11:43
Finlandiya ve İsveç Askeri Ev Sahipliği Anlaşması İmzaladı

HELSİNKİ, 8 Haziran (Xinhua) -- Finlandiya Savunma Bakanlığı, Salı günü Finlandiya ile İsveç arasında Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması imzalandığını duyurdu.

HELSİNKİ, 8 Haziran (Xinhua) -- Finlandiya Savunma Bakanlığı, Salı günü Finlandiya ile İsveç arasında Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması imzalandığını duyurdu. Bakanlık yaptığı basın açıklamasında, Ev Sahibi Ülke Desteği'nin (HNS) "diğer devletin kuvvetlerinin kabiliyetlerini desteklemek üzere ev sahibi ülke tarafından alınacak ayrı olarak mutabık kalınan önlemleri" içerdiğini söyledi. Söz konusu belge İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Kuzey Grubu Bakanlar Toplantısı sırasında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist tarafından imzalandı.

Açıklamada, "Finlandiya'nın bakış açısından temel hedef, askeri yardımın etkin şekilde alınmasını sağlamaktır" ifadeleri kullanıldı. "Askeri ev sahipliği" kavramı, Finlandiya'nın 2014 yılında NATO'yla Ev Sahipliği Anlaşması imzalamasıyla Finlandiya'nın siyaset diline girmiş oldu. Zabıt, Finlandiya medyasında "bir anlaşma" olarak tartışıldı ve uluslararası anlaşmaların parlamentoya sunulduğu Finlandiya'da anlaşmaların parlamentoya getirilmesi gerektiği yönünde siyasi tartışmalar yapıldı. Parlamento, söz konusu zabıt konusunda sadece bilgilendirilmişti. Dönemin Savunma Kuvvetleri Komutanı Jarmo Lindberg, ev sahipliği anlaşmalarının "idari düzenlemelere standart getirdiğini" ve ayrı protokol ve teknik anlaşmalara olan ihtiyacı azalttığını söylemişti.

YORUMLAR
500
NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya ve İsveç Askeri Ev Sahipliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç Askeri Ev Sahipliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement