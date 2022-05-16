Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

16.05.2022 18:46
Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

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İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için... İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için... Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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