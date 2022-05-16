Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.