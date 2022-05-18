Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak istemesi, dünya siyasetinde büyük tartışma yarattı. Türkiye; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine, terör gruplarına sahip çıktıkları gerekçesiyle sıcak bakmıyor. İki ülke, Türkiye'yi ikna etmek için heyet gönderme kararı aldı; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zahmet buyurmasınlar" yorumunda bulundu. İki ülke bu gelişmeler sonrası kararlı adımı attı ve NATO'ya resmi başvuru yaptı.

MEKTUBU STOLTENBERG'E TESLİM ETTİLER

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı. Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"TÜM MÜTTEFİKLERİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ DİKKATE ALINMALIDIR"

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti: "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız." Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

"NATO ÜYELİĞİ BİZİM İÇİN EN İYİ ŞEY"

İsveç'te Sosyal Demokrat Parti'nin kurduğu azınlık hükümetinin başbakanı Andersson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, NATO üyeliğinin ülkesi için "en iyi şey" olduğunu söyledi. Güvenlik politikaları konusunda Parlamento'daki tartışmanın ardından konuşan Andersson, "İsveç Parlamentosu'nda büyük bir çoğunluk NATO'ya katılmaktan yana" dedi.

'AVRUPA'NIN HARİTASI YENİDEN ÇİZİLECEK' YORUMLARI YAPILIYOR

Andersson, "İsveç ve İsveç halkı için en iyi şey NATO'ya katılmaktır" ifadesini kullandı, ancak ülkesinin topraklarında kalıcı NATO üsleri veya nükleer silahlar istemediğini söyledi. İsveç'in de başvuru kararıyla kuzey Avrupa'nın jeopolitik haritasının yeniden çizileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

RUSYA'NIN İŞGAL GİRİŞİMİ, KARARLARINDA ETKİLİ OLDU

Finlandiya da Pazar günü NATO üyeliği için başvuru yapma kararı almıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto dün resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklamıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin en önemli sonuçlarından biri de askeri olarak tarafsız statüde olan bu iki İskandinav ülkesinin olası bir Rus saldırısına karşı NATO'ya katılmayı gündemlerine alması oldu.