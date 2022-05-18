Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı - Son Dakika
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Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı

18.05.2022 10:24

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı - Son Dakika


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