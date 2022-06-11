Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

11.06.2022 15:44

Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.

Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.

Terör örgütü YPG/ PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı.

İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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