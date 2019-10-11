Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını askıya aldı
1 saat önce
Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını açıkladı
Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını açıkladı.
Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, yaptığı açıklamada, "Durumun karmaşıklığı ve hızla değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulduğunda dışişleri bakanlığı, ihtiyati tedbir olarak Türkiye'nin savunma malzemeleri ya da çoklu kullanım amaçlı yeni taleplerini karşılamayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:51
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