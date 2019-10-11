Son Dakika Haberleri: Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını askıya aldı
Son Dakika Dünya Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını askıya aldı

1 saat önce

Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını açıkladı

Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını askıya aldı, System.String[]

Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya ve Norveç, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya aldıklarını açıkladı.


Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, yaptığı açıklamada, "Durumun karmaşıklığı ve hızla değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulduğunda dışişleri bakanlığı, ihtiyati tedbir olarak Türkiye'nin savunma malzemeleri ya da çoklu kullanım amaçlı yeni taleplerini karşılamayacak." dedi.

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Finlandiya, Türkiye, Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:51 
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