Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz - Son Dakika

Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz

6 saat önce

Finlandiyalı Annaliisa (75) ve Olli Ollila (78) çifti, dünyayı saran koronavirüs salgını sürecini ülkelerinde geçirmek yerine Türkiye'de olmayı tercih etti.

Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz, System.String[]

Finlandiyalı Annaliisa (75) ve Olli Ollila (78) çifti, dünyayı saran koronavirüs salgını sürecini ülkelerinde geçirmek yerine Türkiye'de olmayı tercih etti. Antalya'nın Alanya ilçesinde evi bulunan çift, koronavirüs yasağı başlamadan son uçakla Türkiye'ye geldi. Koronavirüs sürecini Alanya'da geçiren çift, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini ve Türkiye'de koronavirüs sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası insanlar evlerine kapandı. Dünyada insanların yarıdan fazlası kendini evlerinde izole ederken, Türkiye'de yaşayan bazı yerleşik yabancılar da kendilerini Türkiye'de daha güvende hissettiğini söyleyerek, pandemi sürecini burada geçirmeye karar verdi. Bunlardan biri de ilkbahar ve sonbahar aylarını Alanya'daki yazlıklarında yaz ve kış aylarını ise ülkeleri Finlandiya'da geçiren 55 yıllık evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Annaliisa ve Olli Ollila çifti oldu. Eski modacı Annaliisa Ollila ve eşi emekli asker Olli Ollila, 10 yıldır bu rutinlerini hiç bozmadan devam ettiklerini ve bu yıl koronavirüs salgını sonrası tüm ülkelere uçuşların durdurulmasından hemen önce son uçakla Alanya'ya geldiklerini söyledi. Pandemi sürecini özellikle burada geçirmek istediklerini söyleyen çift, Alanya'da kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı.

'ALANYA'DA OLMAYI TERCİH EDİYORUZ'

Alanya'da 10 yıldır yazlıkları olduğu ve her sene 2 kez buraya geldiklerini söyleyen çift, koronavirüs sürecinde de bu rutinlerini bozmadıklarını söyledi. Annaliisa Ollila, Alanya'ya geliş süreçlerini anlatırken, "15 Mart'ta son tarifeli uçakla Finlandiya'dan Alanya'ya geldik. Burada haftalarca kalabileceğimizi, karantinanın uzun sürebileceğini hesap ettik. Uçağımız iptal olmasın diye de endişelendik. İptal olmadı uçağımız ve sağ salim buraya geldik. İlk bir hafta arkadaşlarımızla vakit geçirdik. Alanya'nın keyfine vardık ve 23 Mart'ta karantina başladı. Karantina boyunca da buradayız, evimizdeyiz. Her türlü imkanlarımız da karşılanıyor. Burada olmayı tercih ediyoruz. Finlandiya hükümeti kendi vatandaşları için birkaç tane geri götürme uçağı gönderdi. Fakat biz bunları tercih etmedik. Alanya'da olmak bizim için çok güzel. Güvendeyiz, her şeyimiz yolunda. Haziran gibi tekrar Finlandiya'ya dönmeyi düşünüyoruz. Şu anda buradayız ve mutluyuz" dedi.

'ALANYA'DA GÜVENDE OLACAĞIMIZI BİLİYORUZ'

Koronavirüs salgını sürecinde Alanya'da olmayı tercih ettiklerini belirten Annaliisa Ollila, 10 yıldır Finlandiya ve Alanya arasında süren bir rutinleri olduğunu ve bunu bozmak istemediklerini söyledi. Ollila, "Bu Alanya'daki ev bizim 10 yıllık yazlık evimiz. Bizim rutinimiz mart- nisan gibi Alanya'ya gelmek, Finlandiya'da güzel yaz aylarının başlamış olduğu temmuz- ağustos aylarını Finlandiya'da geçirmek, sonbaharda Alanya'ya tekrar gelmek ve Christmas'ta ülkemize tekrar dönmek. Biz bu rutinimizi hiç bozmadık. 10 yıldır buna devam ediyoruz ve yine buna sadık kaldık. Alanya'da da güvende olacağımızı biliyorduk o yüzden de şu an buradayız. Burada olmaktan da mutluyuz" diye konuştu.

'BURADAKİ BİLGİ AKIŞI ÇOK HIZLI'

Olli Ollila, Türkiye'de karantina sürecinin oldukça iyi idare edildiğini belirtirken, bu süreçle ilgili şöyle konuştu:

"Burada evimiz, havamız çok güzel. Komşularımız sürekli bize yardımcı, bize yemek dahi getiriyorlar. Onları hep yanımızda hissediyoruz. Telefonumuzdan mesajlarla, maillerle sürekli bilgi alıyoruz. Buradaki bilgi akışı çok hızlı. Her şeyden haberimiz var. Kendimizi çok fazla güvende hissediyoruz. Türkiye'yi ben gerçekten içimde hissediyorum. Burada olmaktan son derece mutluyum. Biz burada güvendeyiz."

'BURADA ÇOK İYİ HİZMET ALIYORUZ'

Alanya Belediyesi'nin desteğiyle Yabancılar Meclisi'nin koordine ettiği yerleşik yabancılara maske dağıtımıyla ilgili de konuşan Olli Ollila, "Alanya Yabancılar Meclisi'nin koordine ettiği şekilde bizim buradaki Finlandiyalılar Derneğimizin başkanı maskeye ihtiyaç duyup duymadığımızı sordu. Alanya Belediyesi tarafından sağlanacak. Biz ihtiyaç duyacağımızı söyledik, kapımıza kadar getirilerek ihtiyaç duyduğumuz maskeler bize teslim edildi. Burada bu kadar iyi bir hizmet alıyoruz" dedi.

'ALANYA'YA GELEREK DOĞRU KARAR VERDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü Antalya İl Başkanı turizmci Şükrü Cimrin de Ollila çiftini yıllardır tanıdığını ve dünyayı etkileyen bu koronavirüs sürecine rağmen Alanya'ya gelmek istediklerini anlatırken, şunları söyledi:

"Türkiye'nin korona ile mücadeledeki başarısı tüm dünyayı şaşırtıyor. Ama bizim Alanya'daki yerleşik yabancılarımız Türkiye'deki organizasyonu biliyor, Türkiye'ye çok güveniyorlar. Burada hepsi yıllardır ev sahibi. Alanya'da yabancılara satılmış 45 binin üzerinde konut var. Şu anda da yüzlerce yerleşik yabancımız Alanya'da, karantina süresince de Alanya'dalar. Her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Maskeleri evlerine kadar götürülüyor. Kendilerini son derece güvende hissediyorlar ve gerek sosyal medyadan gerek diğer kanallardan inanılmaz şekilde hem şehrimizin, hem ülkemizin tanıtımını yapıyorlar. Çünkü sürekli aileleriyle, oradaki arkadaşlarıyla iletişim halindeler. Orada kendi ülkelerindeki durumla Türkiye'yi kıyasladıklarında, ama gitmeyi reddediyorlar. Finlandiya'da Antalya'ya Havalimanı'na buradaki vatandaşları için uçak gönderdi ama gitmemeyi tercih edenler de var. Diyorlar ki 'Biz güvendeyiz, izin verildiği sürece burada kalacağız.' Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada, vize süresi 90 günü aşan, karantina sürecinde de uçakların olmaması sebebiyle dönemeyecek olan ailelere vize aşım ücreti gibi cezai işlemlerin uygulanmayacağı söylendi. Ondan da son derece mutlu oldular. Biz gerek Alanya Yabancılar Meclisi olarak gerek onların dernekleri ve bireysel onların organizasyonları olsun, Alanya otoriteleri olarak yerleşik yabancılarımızla iletişim halindeyiz. Kendileri burada olmaktan mutlu, hepsi 'Biz doğru bir karar vermişiz, iyi ki Alanya'dayız' diyor."


Koronavirüs, Finlandiya, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 08:03 Kaynak: DHA


Son Dakika

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen, göğüs itirafıyla şaşırttı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz         
14:41
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak         
14:40
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak         
14:10
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik         
14:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:02
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar         
13:51
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi         
13:37
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı         
13:18
Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı Koronavirüs şüphelisi şahıs, test sonucunu beklemeden hastaneden kaçtı         
13:10
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü         
12:56
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz         
12:50
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim         
12:44
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı         
12:39
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti         
12:39
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü         
12:36
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu         
12:24
Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı         
12:14
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı         
12:09
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı         
12:09
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı         
11:57
İtalya değil Türkiye! Evlerin altından su akan Ağaçköy Venedik'i andırıyor İtalya değil Türkiye! Evlerin altından su akan Ağaçköy Venedik'i andırıyor         
11:57
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu         
11:55
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek         
11:40
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak         
11:34
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı         
11:28
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor         
11:27
Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor         
11:24
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor         
11:19
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum         
11:11
Koronavirüs salgını başladığında Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 14:55:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Finlandiyalı çift: Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]