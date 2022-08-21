Finlandiyalı kadınlar, dans paylaşımları ile Başbakan Marin'e destek verdi - Son Dakika
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Finlandiyalı kadınlar, dans paylaşımları ile Başbakan Marin'e destek verdi

21.08.2022 13:37
Finlandiyalı kadınlar, dans paylaşımları ile Başbakan Marin'e destek verdi

Finlandiyalı kadınlar, sosyal medyaya yükledikleri dans videoları ile katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntüleri basına sızdırılan ve sonrasında kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e destek verdi.

Finlandiyalı kadınlar, sosyal medyaya yükledikleri dans videoları ile katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntüleri basına sızdırılan ve sonrasında kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e destek verdi.

Finlandiyalı kadınlar, dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketi altında paylaştı.

Konuya ilişkin The Guardian'a değerlendirmelerde bulunan Finlandiya Turku Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet araştırmaları alanında çalışan Prof. Anu Koivunen, Marin'in basına sızdırılan görüntülerinin tepki toplamasında, cinsiyetçi yaklaşımın belirleyici olmadığını savundu.

Sanna Marin'in görüntüleri Finlandiya kamuoyunu da ikiye bölmüş, bir kesim bu görüntülerin Finlandiya'nın itibarına ve halkın politikacılara olan güvenine zarar verdiğini savunurken, diğer bir kesim parti yapmanın ve dans etmenin normal olduğunu, başbakanların boş zamanlarında ne yaptığının kendilerini ilgilendirmediğini dile getirmişti.

Yasa dışı bir şey yapmadığını belirten Marin ise dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade ederek, "Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir." diye konuşmuştu.

Başbakan'ın sızdırılan görüntüleri

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Kaynak: AA

The Guardian, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiyalı kadınlar, dans paylaşımları ile Başbakan Marin'e destek verdi - Son Dakika

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