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Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi

1 saat önce

Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizlediANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kundu turizm bölgesinde kamp kuran Finlandiyalı voleybolcuları EKDAĞ Lara Tesisleri'nde ağırladı.

Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kundu turizm bölgesinde kamp kuran Finlandiyalı voleybolcuları EKDAĞ Lara Tesisleri'nde ağırladı. Mavi Bayraklı Lara Plajı'nda çevre temizliği yapan sporcular "temiz çevre, temiz dünya" mesajı verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, çevre kirliliğini önlemeye yönelik uygulamalı etkinliklerinin bu seferki destekçisi Finlandiyalı sporcular oldu. Kundu turizm bölgesinde kamp yapan Finlandiyalı plaj voleybolcuları Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Tesisleri'nde ağırlandı. Tesislerde oluşturulan alanda plaj voleybolu oynayan sporculara yemek ikramında da bulunuldu. Tesisin Mavi Bayrak etkinliğine de destek veren sporcular sahilde çevre temizliği yaparak kendi dillerinde doğa ve çevre içerikli şarkılar söyledi.

Finlandiyalı voleybolcular Lara sahilini temizledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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