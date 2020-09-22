Fintek firması 2. TESFED Türkiye Kupası'na isim sponsoru oldu - Son Dakika

Fintek firması 2. TESFED Türkiye Kupası'na isim sponsoru oldu

Bitexen Teknoloji'nin ana sponsor olduğu 2. TESFED Türkiye Kupası için geri sayım başladı.

Fintek firması 2. TESFED Türkiye Kupası'na isim sponsoru oldu, System.String[]
Bitexen Teknoloji'nin ana sponsor olduğu 2. TESFED Türkiye Kupası için geri sayım başladı.Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen turnuvanın heyecanlı ve rekabet dolu karşılaşmalarıyla sporseverlere espor şöleni yaşatacağını duyurdu. Türkiye'nin her yerinden 16 yaş ve üzeri tüm esporcuların katılımına açık olacak Bitexen TESFED Türkiye Kupası'na başvuruların ise 25 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Bitexen Teknoloji, Türkiye E-Spor Federasyonu'nun tek resmi turnuvasının bu yıl "Bitexen TESFED Türkiye Kupası" adıyla ikinci kez hayata geçirileceğini duyurdu. Turnuva bilgilendirmesinde Ekim ayında başlayacak ve oyun sayısının 9'a yükseltildiği organizasyonun, heyecanlı ve rekabet dolu karşılaşmalarıyla sporseverlere espor şöleni yaşatacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve espor severlerden büyük ilgi gördüğü belirtilen organizasyonun, bu yıl "Bitexen TESFED Türkiye Kupası" adıyla Bitexen Teknoloji A.Ş.'nin isim sponsorluğunda hayata geçiriliyor. Türkiye'nin her yerinden 16 yaş ve üzeri tüm esporcuların katılımına açık olacak organizasyonda başvurular, 25 Eylül'de başlayacak. Ekim ayında başlayacak organizasyonda, her hafta sonu bir oyunun elemeleri ve finali gerçekleştirilecek. Tüm karşılaşmalar Red Bull Twitch ve TESFED Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.  Turnuva hakkında bilgi veren Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Türkiye sahip olduğu genç nüfusu, espor lig turnuvaları ve federasyonuyla birçok Avrupa ülkesine göre çok daha ileri bir seviyede konumlanıyor. Bitexen Teknoloji A.Ş. olarak, ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak bizim için elzemdi. Yenilikçi vizyonumuzun bir gereği olarak da ülkemizin ilk resmi espor turnuvası olan TESFED Türkiye Kupası'na sponsor olduk. Bu yılki turnuvanın en önemli özelliği TESFED tarafından yapılacak seçim ile Türkiye'nin ilk espor Milli Takımı'nın oluşturulmasına vesile olacak olması. Bitexen olarak böylesi önemli bir adımda TESFED'in yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.  "BİTEXEN TESFED TÜRKİYE KUPASI BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR"Federasyonun kuruluşundan bu yana en büyük hedeflerinin Türkiye'yi espor alanında dünya çapında bir marka haline getirmek ve bu sporu geniş kitlelere sevdirmek olduğunu kaydeden TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Türkiye'nin, genç nüfusuyla esporda büyük potansiyeli olan bir ülke olduğunun altını çizdi. Alper Afşin Özdemir, lisanslı sporcu ve kulüp sayısının devamlı artış gösterdiğini belirterek, "Eylül 2019 tarihi itibariyle 29'u kadın olmak üzere toplam 546 lisanslı esporcu, 55 tane de tescilli espor kulübü bulunurken, Eylül 2020 itibariyle; lisanslı kadın esporcu sayısı 164, erkek esporcu sayısı 1.850 olmak üzere toplam sporcu sayısı 2.014 'e, kulüp sayısı 100'e yükseldi. Ayrıca 2019'da 3 olan espor salonu sayısı 17'e çıktı" bilgisini verdi.KARŞILAŞMALAR ONLİNE PLATFORMDA YAPILACAK  Esporun kurumsallaşması için hayata geçirdikleri en önemli organizasyon olan TESFED Türkiye Kupası'nın ilkinin büyük başarı kazandığını hatırlatan Özdemir, "Biz federasyon olarak esporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan ilk TESFED Türkiye Kupası, ülkemizde espor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması nedeniyle bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlendi. Kupa, bu yıl büyüyerek ve önemli yeniliklerle yoluna devam ediyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, pandemi sebebiyle alacağımız sağlık tedbirleri kapsamında karşılaşmalar online platformda yapılacak. Bu yılki Türkiye Kupası'nın da espor tutkunlarına en az geçen seneki kadar büyük bir heyecanı ve maç keyfini yaşatacağına şimdiden eminiz" diye konuştu.  Bitexen TESFED Türkiye Kupası ile ilgili şu bilgiler verildi;

BU YIL HANGİ OYUNLAR OLACAK?  "Organizasyonda oyun sayısı bu yıl 9'a çıkarken, karşılaşmalarda heyecan ve rekabet çok daha yüksek seviyede yaşanacak.Turnuvası yapılacak oyunlar, Pes, FIFA 20, Zula, CS: Go, Rocket League, Dota 2, Tekken 7, Pubg ve Pubg Mobile'dan oluşacak. KAZANANLAR TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI TURNUVALARDA TEMSİL EDECEK

Bu yılki organizasyonun bir yeniliği de üç turnuvanın kazanan e-sporcularının ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkı kazanması olacak. Organizasyonda turnuvası yapılacak oyunlardan Tekken 7, Dota 2 ve efootball Pes Series karşılaşmalarının galipleri, Uluslararası Espor Federasyonu'nun (IESF) bu oyunlar için yapacağı bölgesel elemelere Türkiye adına katılacak. Bölgesel elemeleri geçmeleri halinde ise Türk esporcular, Aralık ayında İsrail'de düzenlenecek finallere ülkemiz adına katılırken, Türkiye'de bu finallerde ilk defa milli olarak temsil edilmiş olacak. Organizasyona ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyenler, TESFED'in resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bilgi alabilecek."


- İstanbul

Türkiye Kupası, oyunlar, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fintek firması 2. TESFED Türkiye Kupası'na isim sponsoru oldu - Son Dakika Ekonomi

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