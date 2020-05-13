FINTR Başkanı Zübeyiroğlu:

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) Başkanı Demet Zübeyiroğlu, "2020'nin ilk çeyreğinde küresel fintech yatırımlarının pandemi sebebiyle azaldığını görsek de fintech şirketleri doğru proje ve ürünlere odaklanırsa kazanımlarını ve değerlerini artırmaya devam edecek." ifadesini kullandı.



FINTR açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ülke, sağlık sorunlarının yanında ekonomik zorluklarla da uğraşmak zorunda kaldı. Ancak mali sisteminde finansal teknolojileri başarıyla uygulayan Türkiye gibi ülkeler bu sıkıntıları en az seviyede hissetti. Özellikle virüsün yayılmasını önlemek için hayata geçirilen temassız ödeme limitinin 250 TL'ye yükseltilmesi bile fintech yatırımlarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu gösterdi.



Yurt içinde ve yurt dışında finansal inovasyonun gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarını sürdüren FINTR, araştırma şirketi Forrester tarafından yayınlanan bir rapora dikkati çekiyor.



Rapora göre, pandemiyle birlikte fintech yatırımları 2020 yılının ilk çeyreğinde bir azalmaya gitti. Pandemi dönemindeki yatırımların ya da gelirlerin azalması fintech alanına özgü bir durum olmasa da süreçte görülen başarılı fintech uygulamaları da düşünüldüğünde bu krizi fırsata çevirebilecek çevikliğe sahip birkaç alandan bir tanesinin de yine fintech olarak ön plana çıkıyor.



FINTR Başkanı Demet Zübeyiroğlu, rapordaki rakamlara göre 2020'nin ilk çeyreğinde küresel fintech yatırımlarının 5,78 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 7,77 milyar dolar değerindeydi. 2019'un üçüncü çeyreğinde ise fintech yatırımları 12,59 milyar dolar değerine ulaşmıştı." ifadelerini kullandı.

Zübeyiroğlu, "2020'nin ilk çeyreğinde küresel fintech yatırımlarının pandemi sebebiyle azaldığını görsek de fintech şirketleri doğru proje ve ürünlere odaklanırsa kazanımlarını ve değerlerini artırmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Yatırımcıların gittikçe daha temkinli davranmaya başladığı görülse de iş dünyasında hem karlılığı korumak hem de sürdürülebilir bir iş planı için fintech şirketlerinin bir anahtar olacağını kaydeden Zübeyiroğlu, doğru proje ve ürünlere odaklanan fintech şirketlerinin değerlerini artıracağına, yolun başında olanların ise kısıtlı olacak yatırımlardan faydalanacak şanslı yapılardan olacağına inandıklarını dile getirdi.