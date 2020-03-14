Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı

Spor Arena Dış Haber | Fiorentina'dan yapılan açıklamada Cutrone, Pezzella ve Dainelli'nin karantinaya alındığı, durumlarının iyi olduğu, takım ve teknik ekibin ise bütün kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.



Fiorentina daha önce de 20 yaşındaki Vlahovic'in testinin pozitif çıktığı açıklamıştı.



