Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı - Son Dakika Spor

Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fiorentina'dan yapılan açıklamada Cutrone, Pezzella ve Dainelli'nin karantinaya alındığı, durumlarının iyi olduğu, takım ve teknik ekibin ise bütün kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.

Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fiorentina'dan yapılan açıklamada Cutrone, Pezzella ve Dainelli'nin karantinaya alındığı, durumlarının iyi olduğu, takım ve teknik ekibin ise bütün kontrollerinin yapıldığı ifade edildi.


Fiorentina daha önce de 20 yaşındaki Vlahovic'in testinin pozitif çıktığı açıklamıştı.


Fiorentina, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim

Son Dakika Haberleri
19:48 Karagümrük kaçtı, Altay yakaladı
19:48 Çankaya Üniversitesi 86-60 BOTAŞ
19:46 Çaykur Rizespor'da Umar sezonu kapattı
19:43 Şampiyon Didimspor kupasını kaldırdı
19:41 Çaykur Rizesporlu Umar, sezonu kapattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiorentina açıkladı! 2 futbolcu daha corona virüsüne yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]