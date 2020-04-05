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Fiorentina açıkladı! Cutrone, Pezzella ve Vlahovic, Corona virüsü yendi
16 dakika önce
Spor Arena Dış Haber | Fiorentina'dan yapılan resmi açıklamada Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığı ve virüse dair bir semptomlarının bulunmadığı belirtildi.
Spor Arena Dış Haber | Fiorentina'dan yapılan resmi açıklamada Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığı ve virüse dair bir semptomlarının bulunmadığı belirtildi.
Ayrıca Fiorentina, futbolcularla ilgilenen doktor ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:35
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