Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı - Son Dakika

Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı

6 saat önce

İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina; futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı, System.String[]

İtalya Seria A ekiplerinden Fiorentina; futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İtalya temsilcisinde daha önce Dusan Vlahovic'in de korona virüse yakalandığı duyurulmuştu.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbolda da vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımda korona virüse yakalanan isimleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan temsilcisi futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 kişinin de evlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Fiorentina daha öncede futbolculardan Dusan Vlahovic'in korona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim. Ona da bir gol atacağım" dedi.

(İHA)

İtalya Serie A, Fiorentina, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencerelerde şarkı söylüyor
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın

Son Dakika Haberleri
19:51 Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı
19:50 Yetiştirme yurdunda yangın: 30 çocuk hastaneye kaldırıldı
19:47 Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
19:47 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 11 ülkeye olan uçuşlar askıya alınmıştır
19:45 Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fiorentina'da 3 kişide korona virüs çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]