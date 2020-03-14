Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor

Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı

12 dakika önce

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı, System.String[]

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da German Pezzella ve Patrick Cutrone'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli savunmacı Pezzella, İtalyan forvet Cutrone ve takımın fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altında tutulduğu ifade edildi.

Fiorentina'da, Sırp oyuncu Dusan Vlahovic'in ardından virüse yakalanan oyuncu sayısı 3'e yükseldi. Sampdorialı Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby ve Juventuslu stoper Daniele Rugani'de de koronavirüse rastlanmıştı.

İtalya Serie A, Fiorentina, Futbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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