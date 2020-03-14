Fiorentina'da koronavirüs'e yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fiorentina'da koronavirüs'e yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika Spor

Fiorentina'da koronavirüs'e yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı

6 saat önce

İtalya Serie A kulübü Fiorentina, 20 yaşındaki oyuncusu Dusan Vlahovic'in ardından Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fiorentina'da koronavirüs'e yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı, System.String[]

İtalya Serie A kulübü Fiorentina, 20 yaşındaki oyuncusu Dusan Vlahovic'in ardından Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalyan ekiplerinden Fiorentina'da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Dusan Vlahovic'in koronavirüs'e yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi takımda 1'i fizyoterapist olmak üzere iki futbolcusunun daha koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu bildirdi. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edilirken bu isimlerin evlerinde dinlendiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.


İtalya Serie A, Fiorentina, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:51 Kaynak: DHA
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