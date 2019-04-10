Son Dakika Haberleri: Fiorentina'da Montella Dönemi

Fiorentina'da Montella Dönemi

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.

Fiorentina Kulübü, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Montella ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya'nın Catania, Sampdoria, Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 44 yaşındaki Montella, daha önce 2012-2015 yıllarında da Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Bu sezon Serie A'da Pioli yönetiminde 31 haftada 39 puan toplayan Fiorentina, 10. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:33 Kaynak: AA
İtalya Serie A, İtalya, Fiorentina, Spor
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