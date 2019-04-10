Fiorentina'da Montella Dönemi
1 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:33 Kaynak: AA
Birinci Futbol Ligi (Serie A
) ekibi Fiorentina
'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella
getirildi.
Fiorentina Kulübü, Stefano Pioli
'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Montella ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İtalya'nın Catania, Sampdoria
, Milan
ve İspanya
'nın Sevilla
takımlarında görev yapan 44 yaşındaki Montella, daha önce 2012-2015 yıllarında da Fiorentina'yı çalıştırmıştı.
Bu sezon Serie A'da Pioli yönetiminde 31 haftada 39 puan toplayan Fiorentina, 10. sırada bulunuyor.
Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar
Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!
Jeremain Lens, Saçını Sarıya Boyattı!
Başakşehirli Elia: Lionel Messi Tanrı Değil, Bizim Gibi Bir İnsan