Fiorentina'da Montella kovuldu! Roma maçı sonrası... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fiorentina'da Montella kovuldu! Roma maçı sonrası... - Son Dakika Spor

Fiorentina'da Montella kovuldu! Roma maçı sonrası...

6 saat önce

Serie A'da dün konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenilerek galibiyet hasreti 7 maça çıkan Fiorentina, teknik direktörüyle yolları ayırma kararı aldı.

Fiorentina'da Montella kovuldu! Roma maçı sonrası..., System.String[]

Serie A'da dün konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenilerek galibiyet hasreti 7 maça çıkan Fiorentina, teknik direktörüyle yolları ayırma kararı aldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Fiorentina, Montella'yı birinci takım teknik direktörlüğünden çıkardığını duyurur. Kulübün bu kararı, takımın performansı ve aldığı sonuçlara dair yapılan uzun ve dikkatli analizlerin ardından alınmıştır. Sezonun kalan bölümünde olumlu bir dönüş yapmak için kulüp yönetimi, mevcut antrenörü görevinden alma kararı vermiştir. Fiorentina, Vincenzo Montella ve ekibine teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, ilerleyen günlerde yeni teknik direktörün isminin duyurulacağı da belirtildi.


Takımı bundan sonra kimin çalıştıracağına dair İtalyan basınında bazı isimler öne çıkarken, Luciano Spalletti, Luigi Di Biagio ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin adları Fiorentina ile beraber anılmaya başladı.


Fiorentina'nın ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puanı bulunuyor.


Montella'nın Sampdoria günlerinden... Hat-trick!


İtalya Serie A, Fiorentina, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:31 
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