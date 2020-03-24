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Fiorentina Kulübünden Fatih Terim'e destek mesajı
6 saat önce
İtalya'nın Fiorentina Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı.
İtalya'nın Fiorentina Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı.
Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.
Mesajda ayrıca tecrübeli teknik direktörün Fiorentina formasıyla fotoğrafına da yer verildi.
Fatih Terim, Galatasaray'da yaşadığı üst üste 4 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferinin ardından 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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