Fiorentina Kulübünden Fatih Terim'e destek mesajı

Fatih Terim, Galatasaray'da yaşadığı üst üste 4 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferinin ardından 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti.

Mesajda ayrıca tecrübeli teknik direktörün Fiorentina formasıyla fotoğrafına da yer verildi.

Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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