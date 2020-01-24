Firar eden hamside fiyat 25 TL'yi buldu - Son Dakika
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Firar eden hamside fiyat 25 TL'yi buldu

6 saat önce

Hamsi yeniden Gürcistan kıyılarına kaçarken, hava koşullarının da etkisiyle hamsinin fiyatı 25 lirayı gördü.

Firar eden hamside fiyat 25 TL'yi buldu, System.String[]

Hamsi yeniden Gürcistan kıyılarına kaçarken, hava koşullarının da etkisiyle hamsinin fiyatı 25 lirayı gördü.

Hamsinin Türkiye ile Gürcistan karasuları arasında gidip gelmesi fiyatları etkiliyor. 2 hafta önce Türk karasularına giren hamsi yeniden Gürcistan kıyılarına kaçtı. Hava koşullarının da etkisiyle hamsinin kilosu 25 liraya çıktı.

Giresun Piraziz Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, hava koşulları nedeniyle avcılığın çok az miktarda yapıldığını söyledi. Arslan, geçen hafta tezgahlara gelen hamsinin Türk karasularında avlandığını belirterek, "Hamsi görülür görülmez avcılık başladı fakat bu av 2 hafta sürdü, şu anda hamsi yeniden karşı kıyılara geçiş yaptı. Artık bundan sonra hamsiyi Gürcü'den bekleyeceğiz" dedi.

"2 hafta önce 10 liraya satılan hamsi bugün itibarıyla 25 lirayı buldu" diyen Arslan, fiyatların daha da yukarı çıkabileceğini ifade etti. Arslan, "Sezon başından bu yana 3,5 ay boyunca hamsi avı oldu kıyılarımızda ama bundan sonra bol bir hamsi olmayacağı aşikar. Bu da şunu gösteriyor, Şubat ayından sonra tezgahlarda fazla bir hamsi göremeyebiliriz" diye konuştu.

(İHA)

Gürcistan, Giresun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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