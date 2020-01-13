Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı - Son Dakika
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Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı

23 dakika önce

BİNGÖL Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden S.B., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2,5 saatte yakalandı.

Firar ettiği cezaevinden 2,5 saat sonra yakalandı, System.String[]

BİNGÖL Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden S.B., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2,5 saatte yakalandı.

Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ş.B.'nin 9 Ocak günü akşam saatlerinde firar ettiğinin anyaşılması üzerine infaz koruma memurları, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, yaptıkları 2,5 saatlik çalışmanın ardından S.B.'yi yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bingöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:58 Kaynak: DHA
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