Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı

Türkiye'de cinayete azmettirme suçundan müebbet hapis cezası alınca ülkeden kaçan Metro Turizm'in firari patronu Galip Öztürk, Gürcistan'ın Batum şehrine yerleşmişti. Uzun zaman sonra firarda sahip olduğu 10 çocukla gündeme gelen Öztürk'ün eşi, konuyla ilgili Bild Gazetesi'ne açıklama yaptı.

İKİ ÜLKEDEN VATANDAŞLIK ALMAYI PLANLIYOR

Öztürk'ün 23 yaşındaki Rus eşi Christina Öztürk'ün paylaştığı bilgiye göre, firari patron taşıyıcı annelere çocuk başı 24 bin Euro ödedi. Kendisinden olan 6 yaşındaki kızı Victoria'yı ve taşıyıcı annelerden olma 10 çocukla mutlu aile pozları veren Christina, geniş aile olmayı sevdiklerini dile getirdi. Rus eş, önceki eşinden 9 çocuğu daha bulunan Galip Öztürk'ün Gürcistan ya da Rusya'dan vatandaşlık almayı planladığını da söyledi.

"HER ŞEY BENİM KONTROLÜMDE"

Eşinin çok çocuk istediğini ancak kendisinin bunu yapamayacağını dile getiren Christina Öztürk, çocukların dadılar eşliğinde büyütüldüğünü söyleyerek, "Programları ben belirliyorum. Her şey benim kontrolümde. Dadıların hangi çocuğu, neyi, ne zaman, hangi ölçülerde vereceğini anlatıyorum. Onlardan raporlar alıyorum." dedi.