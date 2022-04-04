FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI - Son Dakika
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FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI

04.04.2022 16:21

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından 12 firari sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI
FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI
FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI

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Denizli'de 12 FETÖ üyesi tutuklandı Denizli'de 12 FETÖ üyesi tutuklandı 29 suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı 29 suçtan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI - Son Dakika


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