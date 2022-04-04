DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Önceki gün eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından 12 firari sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FİRARİ 12 FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANIP, TUTUKLANDI - Son Dakika