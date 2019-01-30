Firari 2 Hükümlü, Kaçtıkları Gün Yakalandı
47 dakika önce
MANİSA'da cezaevi firarisi 2 hükümlü, jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine kaçtıkları gün yakalandı.
MANİSA'da cezaevi firarisi 2 hükümlü, jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine kaçtıkları gün yakalandı.
Hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan hükümlü cezaevi firarisi Halit Akbaş) (20) ve Kadir İstek (29), geçen cumartesi günü saat 18.30 sıralarında, Manisa T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Halit Akbaş ve Kadir İstek'i yolda görünce şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine Akbaş ve İstek koşarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerin peşine düşen jandarma ekipleri saat 20.30 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Halit Akbaş ve Kadir İstek cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Firar ettikleri gün yakalanan Akbaş ve İstek işlemleri tamamlanınca cezaevine teslim edildi.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16 Kaynak: DHA
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