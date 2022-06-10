Ekipler, 17 yıl hapse mahkum edilen Ş.Y'yi Eskişehir'de, 12 yıl hapis cezası olan M.S. ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan U.B'yi ise Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uzun süredir aranan, "nitelikli yağma ve kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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