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Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

22.12.2021 08:55

İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli belirlendi.

20 - 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 20 yıl, 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Seferihisar Bengiler Mahallesi'nde, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.Ö., Kınık Yayakent Mahallesi'nde, 'Hırsızlık' suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., Menderes ilçesi Gölova Mahallesi'nde, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ise Dikili ilçesinde yakalandı.

Hepsi tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyelere sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. - İZMİR

Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı
Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı
Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı
Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

Seferihisar, Menderes, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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