Firari Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Firari Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ davası - Son Dakika

Firari Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ davası

6 saat önce

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla dava açıldı.

Firari Adil Öksüz'ün kuzenine FETÖ davası, System.String[]

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı firari Adil Öksüz'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öksüz'ün amcasının oğlu Ali Emre Öztürk'ün, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Öksüz'ün adına kayıtlı telefon hattından 'ByLock' programına, 7 Aralık 2014 ile 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında 3 bin 816 kez bağlandığı belirtildi. İddianamede, Öksüz'ün ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, telefonu ise B.K. adlı arkadaşının kullandığını söylediği belirtildi. Öksüz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı.


Firari Adil Öksüz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
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