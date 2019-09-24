Son Dakika Haberleri: Firari arılar, 3 ay sonra bir evin bahçesinde böyle bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Firari arılar, 3 ay sonra bir evin bahçesinde böyle bulundu

1 saat önce

Aydın Efeler'de yaklaşık 3 ay önce bir arıcının arıları bulunduğu kovandan oğul çıkararak ayrıldı.

Firari arılar, 3 ay sonra bir evin bahçesinde böyle bulundu, System.String[]

Aydın Efeler'de yaklaşık 3 ay önce bir arıcının arıları bulunduğu kovandan oğul çıkararak ayrıldı. İşlerinin yoğunluğu dolayısıyla kovandaki bal arılarını takip edemeyen arıcının kaçan arıları yaklaşık 3 ay sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin avlusundaki ağaçta 3-4 petek bal ile yakalandı. Firari arılar 3 ay sonra yeniden kovana alındı.


Aydın Efeler ilçesi Polis Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarındaki bir bahçede konaklatılan arılardan bir kovanı oğul çıkararak koloniden firar etti. Sahibi tarafından aranmasına rağmen bulunamayan arılar, 3 ay sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki ağaçta ele geçirildi.


Ev sahibinin bahçesindeki arı yoğunluğundan şüphelenmesi üzerine ortaya çıkan arıların firar ettikleri dönemde çok iyi çalışıp bolca bal ürettikleri belirtildi.


Takip edilmediğinde oğul çıkarma döneminde arıların, beyleri ile birlikte kovanı terk ettiğini belirten Aydınlı arıcılardan Hidayet Kömürcüoğlu, "Arıların gizemli bir dünyası vardır. Bu arılar da oğul çıkardıkları dönemde kovanı terk etmiş. Aylar sonra yuvalandıkları ağaçta yakaladık. Arıyı alıp yeniden kovana koyduk. Firar ettikleri dönemde oldukça iyi çalışıp bolca bal üretmişler" diye konuştu. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım! İstanbul'daki deprem anı kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari arılar, 3 ay sonra bir evin bahçesinde böyle bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]