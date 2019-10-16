Son Dakika Haberleri: Firari asker, hırsızlıktan tutuklandı
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Firari asker, hırsızlıktan tutuklandı

17 dakika önce

ADIYAMAN'da, hastaneden ve girdiği bir evden hırsızlık yapan Ş.B. polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari asker, hırsızlıktan tutuklandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, hastaneden ve girdiği bir evden hırsızlık yapan Ş.B. polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Ş.B.'nin ayrıca, askerden firar ettiği öğrenildi.

Polis, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 cep telefonu ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan yerlerde araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.B. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ş.B.'nin 2 ay önce Edirne'de görev yaptığı askeri birlikten firar ettiği, Edirne'de de bir hırsızlık olayına karıştığı ve 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ş.B.'nin son girdiği evde yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk Ş.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:26 Kaynak: DHA
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