Firari Can Dündar'ın eşine yakalama kararı - Son Dakika

Firari Can Dündar'ın eşine yakalama kararı

Firari Can Dündar'ın eşine yakalama kararı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından Bodrum'daki lüks villası olan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Firari Can Dündar'ın eşine yakalama kararı

MUĞLA - Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından Bodrum'daki lüks villası olan Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'ta bulunan milyon dolarlık villanın bazı kısımları devlet arazisi olduğu için yıkım gerçekleşmişti. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava nedeniyle yakalama kararı bulunan firari gazeteci Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'a da savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Dündar çiftinin, lüks villasının hazine arazisine yapılmış olan havuzu, bahçe duvarları, bergolalar, betonarme bina, çardak gibi birçok hazine ve orman arazisine yapılmış olan bölümler yıkılmıştı. Yıkımın ardından havuz içerisi molozlar dökülüp kumla kapatılmıştı.

Savcılık tarafından yıkımla ilgili Dilek Dündar'ın ifadesine başvurulmak istenmiş evde bulunamayan Dündar için mevcutlu getirilerek ifadesinin alınmasına karar verildi. Yakalama kararı çıkarılan Dündar çiftinin nerede olduğu ise bilinmiyor.

Firari Can Dündar'ın eşine yakalama kararı

Can Dündar, Bodrum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Firari Can Dündar'ın eşine yakalama kararı - Son Dakika

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