Firari CEO, 13 saat 'hayalet yolcu' olarak uçtu - Son Dakika

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, filmleri aratmayacak bir planla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçışında, 'hayalet yolcu' olarak seyahat ettiği ortaya çıktı. Ghosn'u, Osaka'dan alıp İstanbul'a getirilen jette 2 Amerikalı, İstanbul'dan Beyrut'a götüren jette ise İstanbul'da gözaltına alınan 7 kişiden bir olan O.K. tek yolcu olarak gösterildi. Her 2 jetin pilotları da yolcu listelerinin yer aldığı uçuş manifestolarını, uçakta bulunan ünlü CEO'nun adı olmamasına rağmen imzalayarak, uçuşu gerçekleştirdi.

13 SAAT HAYALET YOLCU OLARAK UÇTU

Carlos Ghosn'un, İstanbul Atatürk Havalimanı 'nı aktarma noktası olarak kullandığı dünyayı sarsan kaçış olayının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü pilot 7 kişi, adliyeye sevk edilirken, Osaka-İstanbul- Beyrut arasındaki toplam 13 saatlik uçuşunu, 'hayalet yolcu' olarak gerçekleştirdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ghosn'u Osaka'dan alan jete, Michael Taylor ve Antonie Zayek adlı Amerikalılar yolcu olarak bindi. Carlos Ghosn da Amerikalılarla birlikte uçakta olmasına rağmen, yolcu listesinin yer aldığı manifestoya sadece 2 isim yazıldı. Pilotlar da manifestoyu imzalayıp, uçuşu gerçekleştirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelindiğinde ise Ghosn, Beyrut'a götürülmek üzere bir hangarda bekleyen diğer jete bindirildi. Bu kez de devreye özel bir kargo şirketinde yönetici olan O.K. girdi. O.K. jette seyahat edecek kişi olarak kendi adını beyan etti. Tek yolcu olarak adı manifestoya yazıldı. Pilotlar, uçakta Carlos Ghosn bulunmasına rağmen tek adın yazılı olduğu manifestoyu imzalayıp, jeti havalandırdı. O.K. eski CEO ile Beyrut'a gitti. Aynı jetle de geri döndü.

Tüm bunlar yaşanılırken de 2 Amerikalı, İstanbul'dan tarifeli seferle ülkelerine gitti.

'DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN UÇAK VE DESTİNASYON DEĞİŞTİRİLMİŞ'