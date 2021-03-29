Cinayet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sakarya'da ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.K'nin Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'nde olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce gözaltına alınan ve 4 yıldır arandığı öğrenilen hükümlü, Kocaali Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Firari cinayet hükümlüsü Kocaali'de yakalandı - Son Dakika