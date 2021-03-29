Firari cinayet hükümlüsü Kocaali'de yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.K'nin Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi'nde olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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