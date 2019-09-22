Firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Adana'da cinayetten kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve tutuklu olduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında Yumurtalık ilçesindeki bir düğünde halay çekme yüzünden kız ve erkek tarafı arasında çıkan kavgada Yahya Nennioğlu'nu öldüren ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden Ali Yurtsever'in yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Yurtsever'in merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yurtsever, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Yurtsever, cezaevine gönderildi.