Son Dakika Haberleri: Firari Cinayet Sanığı Öldürülmüş

Firari Cinayet Sanığı Öldürülmüş

4 dakika önce

Antalya'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili açılan davanın firari sanığının öldürüldüğü ortaya çıkınca davası düştü.

Firari Cinayet Sanığı Öldürülmüş, System.String[]
Antalya'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili açılan davanın firari sanığının öldürüldüğü ortaya çıkınca davası düştü.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, oğullarından biri 45, diğeri ise 30 yıl hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mehmet Ali Kamarı'nın (51) 18 Aralık 2018'de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanığın ölmüş olması nedeniyle dava dosyası kapatıldı.

Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında 15 Ağustos 2016'da çıkan silahlı kavgada, Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, oğlu Sertaç Keleşabdioğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:42 Kaynak: AA

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