Son Dakika Haberleri: Firari Cinayet Sanığını "Narkoz Yakalattı"

Firari Cinayet Sanığını "Narkoz Yakalattı"

1 saat önce

Adana'da narkozun etkisindeyken hemşireye kimliğindeki isimden farklı ad söylemesi üzerine durumu incelenen hasta, 2017 yılında işlenen bir cinayetin firari sanığı olduğu belirlenince tedavisinin ardından tutuklandı.

Firari Cinayet Sanığını
Adana'da narkozun etkisindeyken hemşireye kimliğindeki isimden farklı ad söylemesi üzerine durumu incelenen hasta, 2017 yılında işlenen bir cinayetin firari sanığı olduğu belirlenince tedavisinin ardından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle kentteki bir hastaneye başvuran ve ameliyat edilen kişi, halen narkozun etkisindeyken kendisine ismini soran hemşireye kimlikte yazandan farklı olarak adının "Abdulkadir" olduğunu söyledi.

Durumdan şüphelenen hemşirenin bildirimi üzerine polis ekipleri hastanın parmak izi incelemesini yaptı.

Yapılan incelemede hastanın, 27 Aralık 2017'de merkez Çukurova ilçesindeki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önünde Serhat Aydemir'in tabancayla ateş edilerek öldürülmesi olayının firari sanığı olarak aranan Abdulkadir Soğancı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının, cinayetin ardından Antalya'ya kaçıp sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü, burada bir trafik kazası sonucu yaralandığı, yanında ilgilenecek kimse olmaması üzerine ailesinin de bulunduğu Adana'ya dönüp hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi.

Abdulkadir Soğancı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Serhat Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili devam eden davada, Abdulkadir Soğancı'nın da arasında olduğu 2'si firari, 4'ü tutuklu 9 kişi yargılanıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
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