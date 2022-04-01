Firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı (2) - Son Dakika
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Firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı (2)

01.04.2022 23:53
Firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı (2)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI İzmir'in Urla ilçesinde, geçen yıl inşaat işçisi Osman Küçük'ü (58) öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ. (58), saklandığı ahırda yakalandı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

İzmir'in Urla ilçesinde, geçen yıl inşaat işçisi Osman Küçük'ü (58) öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ. (58), saklandığı ahırda yakalandı. Polis, ahırın sahibi C.D.'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden C.İ. tutuklanırken, C.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, -


Firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı (2)
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Osman Küçük, Cinayet, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı (2) - Son Dakika
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