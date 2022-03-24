FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ, SAMANLIKTA YAKALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 2 yıl önce Zülfikar Küçükyılmaz'ı öldürüp kaçan İbrahim Kantarmış (43), gizlendiği samanlıkta yakalandı.

Siverek'te 8 Temmuz 2020'de meydana gelen olayda Zülfikar Küçükyılmaz, uzun namlulu tüfekle ateş açılarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelinin, jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada İbrahim Kantarmış olduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yargılandığı davada da 'kasten adam öldürme' suçundan aranan İbrahim Kantarmış'ın, Beydeş Mahallesi kırsalında bulunan samanlık olarak kullanılan depoda gizlendiğini belirledi. Buraya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, firari şüpheli Kantarmış'ı, saman çuvallarının altına gizlenmiş halde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri arasında zırhlı araçla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.