Firari cinayet zanlılarını yakalamak için kılıktan kılığa girdiler - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polisler, 8 yıl önceki cinayetin faillerini yakalayabilmek için 4 ay boyunca temizlik işçisi, kargo görevlisi ve hurdacı görünümünde görev yaptı.

Türkiye'deki birçok ilde görev yapan alanında uzman polislerle oluşturulan özel ekip, yıllardır raflarda kalan, failleri yakalanamayan olayların dosyalarını tek tek ele alarak sonuçlandırılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda 20 Nisan 2012'de aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 akrabalarını öldürerek kaçan, firardayken amcalarını arayarak öldürmekle tehdit eden B.K. ile Ç.K'nin yakalanması için çalışma başlatan özel ekip, zanlılardan B.K'nin Van'da, Ç.K'nin de Sakarya'nın Hendek ilçesinde olabileceği bilgisine ulaştı.

Deşifre olmamak için 4 ay boyunca sokak satıcısı, kargo görevlisi, hurdacı ve temizlik görevlisi kılığına bürünen polisler, zanlıların belirlenen adreslerde saklandığını netleştirince operasyon başlattı.

Van ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlılardan B.K'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

"Bir olayı daha aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Serdar Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raflarda kalan, failleri yakalanmamış olaylardan birini daha sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Olayları aydınlatmak için bazen günlerce eve gidemediklerini, her türlü kılığa girdiklerini belirten Bolat, dosyaları ele alırken "nakış işler" gibi özenle hareket ettiklerini, her türlü ayrıntıyı incelediklerini vurguladı.



Van'da 2012'de 2 kişinin öldürüldüğü olayın firari zanlılarını 8 yıl sonra yakaladıklarını anlatan Bolat, "Olayın zanlıları 8 yıldır sahte kimlik kullandıkları için yakalanamamıştı. Dosyayı ele alarak özel ekiple çalışma başlattık. Arkadaşlarımız 4-5 ay süren çalışmada yeri geldiğinde temizlik görevlisi, hurdacı ya da kargocu kılığına girdi. Şahısların saklandığı adresleri tam olarak tespit ettikten sonra gerçekleştirdiğimiz eş zamanlı operasyonla yakaladık." diye konuştu.

Önceki yıllarda gerçekleşen olaylarla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Olayları aydınlatmak için kılıktan kılığa giren polisler, uzun yıllar farklı illerde gasp, cinayet ve ağır suçlarla ilgili bürolarda görev yapmış deneyimli arkadaşlarımız. Bir cinayet şüphelisini yakaladığımız zaman mutluluk duyuyoruz. Öleni geri getiremezsek de olayın faillerini yakalayarak adalete teslim etmemiz ailelerin bir nebze de olsa mutlu olmasını sağlıyor. Arkadaşlarımız çözülmemiş olayları çözerek motivasyonlarını artırıyor. Daha önce çözülemeyen veya faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Ekiplerimiz büyük bir heyecan ve istekle çözülememiş tüm olayları sonuçlandırmak için çaba gösteriyor."