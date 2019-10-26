Son Dakika Haberleri: Firari cinayet zanlısı Zara'da yakalandı
Son Dakika Güncel Firari cinayet zanlısı Zara'da yakalandı

Firari cinayet zanlısı Zara'da yakalandı

24 dakika önce

Sivas'ta "kasten öldürmek" suçundan aranan Afganistan uyruklu şüpheli, Zara ilçesinde yakalandı.

Firari cinayet zanlısı Zara'da yakalandı, System.String[]

Sivas'ta "kasten öldürmek" suçundan aranan Afganistan uyruklu şüpheli, Zara ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Subaşı köyünde kaçak olarak çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi olayına ilişkin şüpheli Muhammed H'nin Zara'da olduğu yönünde ihbar yapıldı.

Güvenlik güçleri, Afganistan uyruklu şüpheliyi Sucak köyünde gözaltına aldı.

Afganistan, Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim
Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 30'a yükseldi İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 10:42:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari cinayet zanlısı Zara'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]