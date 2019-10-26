Firari cinayet zanlısı Zara'da yakalandı
24 dakika önce
Sivas'ta "kasten öldürmek" suçundan aranan Afganistan uyruklu şüpheli, Zara ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Sivas'ta "kasten öldürmek" suçundan aranan Afganistan uyruklu şüpheli, Zara ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Subaşı köyünde kaçak olarak çobanlık yapan Afganistan uyruklu kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi olayına ilişkin şüpheli Muhammed H'nin Zara'da olduğu yönünde ihbar yapıldı.
Güvenlik güçleri, Afganistan uyruklu şüpheliyi Sucak köyünde gözaltına aldı.
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