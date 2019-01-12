Firari Çupra ve Levreğe "Gırgır" Takibi

ALİ BALLI - Muğla
'nın Bodrum
ilçesi açıklarında, yük gemisinin balık çiftlikleri kafeslerine çarpması sonucu kaçan, çoğu çupra ve levrek cinsi binlerce balığın, gırgırlarla yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlçenin Gündoğan
Mahallesi açıklarındaki Fener Adası mevkisinde, cumartesi gecesi, su ürünleri yetiştiriciliği yapan bir firmaya ait çiftliğin iki balık kafesine, Güllük istikametine seyreden yük gemisi çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hasar oluşan iki kafesteki çoğu çupra ve levrek olduğu belirtilen balıklar kaçtı. Balıkların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda son sistem üç gırgırla 80'e yakın balıkçının ışıklı arama yapacağı, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne bağlı teknik personelin de gırgırlarda görev alacağı belirtildi.
"İki kafes parçalanmış"
Çalışmalara katılacak Mehmet Reis
Balıkçılık'a ait gırgır teknesinin sahibi İsmail Atıcı
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır gırgırla balık avcılığı yaptıklarını ve buna benzer bir olayla daha önce de karşılaştıklarını söyledi.
Kaza neticesi binlerce balığın kaçtığı bilgisini aldıklarını ve bunları yakalamak için kendilerinden destek talep edildiğini belirten Atıcı, "Bölgeye gittiğimizde kafeslerde hasarı gördük. Ancak, kafesten kaçan balık miktarı tam olarak net değil, yüzbinleri aştığı söyleniyor. İki gündür hava muhalefeti nedeniyle çıkamadık. Bu akşam bölgede arama çalışması yapacağız." diye konuştu.
"Üç gırgırla 80 kişilik ekip çalışacak"
Çalışmanın ilk aşamada bir gün planlandığını belirten Atıcı, şöyle konuştu:
"Bölgedeki iki kafeste çarpmanın şiddetiyle hasar oluşmuş. Üç gırgırla 80 kişilik ekiple arama çalışması yapacağız. Gerekli izinler de alındı. Çiftlikte çupra ve levrek ağırlıkta olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda çiftliklerin olduğu bölgede lamba yasağı söz konusu. Bu olaydan sonra da çiftliklere 750 metre ekseninde başka teknelere av yasağı konduğunu duyduk. Biz bu aşamada izinli olduğumuz için lambayla arama yapacağız. Bu nedenle kafeslere daha çok yaklaşabileceğiz. Kaçan balıkların bölgede olup olmadığını da belirleyeceğiz."
Kaçan çupra ve levrekleri yakalamak için bir nevi "operasyon" yapacaklarını söyleyen Atıcı, "Balığı tutmak bizim işimiz. Kaçak balık varsa zaten tutarız." ifadesini kullandı.
Atıcı, yakalayacakları kaçak balıkların, çiftlik mi yoksa deniz balığı mı olduğunu ilk görüşte tespit edebildiklerini belirtti.
Çiftlik kafeslerine çarpan yük gemisinin ise Güllük açıklarında bekletildiği öğrenildi.
Geminin olmaması gereken bir rotada olduğunu, bu sırada kazanın meydana geldiğini ve zararın tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.