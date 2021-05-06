Firari dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, dolandırıcılık yapmaktan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaktan 10 yıl hapse mahkum edilen B.A.'nin (27) ilçeye bağlı Çobanpınarı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bir inşaatta yakalanan B.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA