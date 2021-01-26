- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi

26.01.2021 14:58

- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün İzmir'deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de aralarında bulunduğu 7'si kadın toplam 21 kişi adliyeye sevk edildi.

- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi

İZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün İzmir'deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer'in de aralarında bulunduğu 7'si kadın toplam 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen İzmir merkezli ve Türkiye'nin farklı mahkemelerinden aranması olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir genelinde tespit edilen 35 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer' sahte kimlikle yakalandı. Tuncer'in yanı sıra 27 şüpheli ve farklı mahkemelerden arama kaydı olan 8 kişi ile birlikte toplam 35 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok sahte kimlik, nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında 7 kadının bulunduğu şüphelilerden 21'i emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi
- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi
- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi
- Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Mali Suçlarla Mücadele, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Firari emniyet müdürü ile birlikte 21 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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