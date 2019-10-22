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Firari Ergenekon savcısı yakalandı

1 saat önce

FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da yakalandı.

Firari Ergenekon savcısı yakalandı, System.String[]

FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da yakalandı.


Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararıyla meslekten ihraç edilen, Ergenekon davasına bakan ve hakkında 'Suç uydurmak', 'Görevi kötüye kullanmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ile 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesince kırmızı bülten çıkarılan eski firari savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.


İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan Dalkuş'un, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 aydır süren çalışmalar sonucu kullandığı aracın tespit edildiği ve takipler neticesinde yakalanarak 2 bin 300 konutlu özel bir siteye düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.


Yakalanarak gözaltına alınan firari savcı Dalkuş'un, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan firari Dalkuş'un yakalandığı adresten saklanmasına yardım eden kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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