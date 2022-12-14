Firari Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Firari Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

14.12.2022 16:43
Firari Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan Beşiktaş Belediye eski Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan Beşiktaş Belediye eski Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Soruşturmada firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Hazinedar, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Hazinedar'ın yakalanma anı kamerada

Öte yandan, Hazinedar'ın Tosya Sanayi Sitesinde yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın arkasında kalan Hazinedar'ın aracının önünün polis aracı ile kesildiği görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Murat Hazinedar, Kastamonu, İstanbul, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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