Son Dakika Haberleri: Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı
Son Dakika Güncel Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

18 dakika önce

Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'li eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ağrı'nın Patnos ilçesinin HDP'li eski Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz'ın firari olarak Ankara'da saklandığına ilişkin bilgi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yılmaz'ın Mamak ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Yılmaz, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Firari eski Patnos Belediye Başkanı Yılmaz Ankara'da yakalandı

Halkların Demokratik Partisi, Yılmaz Ankara, Patnos, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:53 Kaynak: AA
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