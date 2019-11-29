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Firari FETÖ'cü ABD'de Apple mağazasında görüntülendi

6 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.

Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği kapsamında yakalama kararı bulunan firari Hakan Şükür, ABD'de görüntülendi. Lüks içinde yaşayan Hakan Şükür, Washinton DC'de bulunan Georgetown'da bulunan bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüldü. Firari FETÖ'cü alışverişinin tamamlamasının ardından mağazadan ayrıldı. Şükür'ün tercih ettiği Apple mağazasının bulunduğu Georgetown, ünlülerin mülk sahibi olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.

Şükür, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımla kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu Twitter'dan ifşa etmiş oldu. Firari FETÖ'cü Şükür, paylaşımında "Galatasaray- Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ortaya çıkarmıştı.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada mal varlığına yeniden tedbir konulmuştu.

(İHA)

Firari FETÖ'cü ABD'de Apple mağazasında görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi
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