Son Dakika Haberleri: Firari Fetö'cü Azerbaycan'da Yakalandı

Firari Fetö'cü Azerbaycan'da Yakalandı

40 dakika önce

Firari FETÖ'cü Mehmet Gelen, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Firari Fetö'cü Azerbaycan'da Yakalandı, System.String[]
Firari FETÖ'cü Mehmet Gelen, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gelen'in yakalanma ve Türkiye'ye getirilme süreci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yönetildi. Firari FETÖ'cü Mehmet Gelen, İçişleri Bakanı Soylu, Azerbaycan'da temaslarda bulunduğu sırada Azeri polisi tarafından gözaltına alındı. Türk heyetine bilgi verilmesinin ardından mevkidaşıyla ikili görüşme yapan Soylu, Gelen'in iadesini sağladı. FETÖ'cü öğretmen Gelen, Interpol Dairesinden gelen ekip tarafından Ankara'ya getirilirken, Gelen'in sorgusu Terörle Mücadele Şubesinde sürüyor.

(Abdullah Sarica/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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